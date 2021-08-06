В Греции мужчина погиб в результате лесных пожаров
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Греции к северу от Афин 38-летний мужчина погиб от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров, передают в пятницу местные СМИ со ссылкой на Минздрав.
Он стал первым погибшим из-за лесных пожаров в этой стране в текущем сезоне.
Сотни пожарных борются с возгоранием к северу от столицы, в районе эвакуировано несколько деревень.
Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.
Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.