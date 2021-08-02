Генпродюсером Rutube стал Давид Кочаров

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Давид Кочаров назначен генеральным продюсером Rutube, сообщила пресс-служба "Газпром-медиа" в понедельник.

Кочаров будет отвечать за контент, контентный маркетинг и запуск Rutube Originals.

С сентября 2019 года по апрель 2021 года Кочаров занимал должность генерального продюсера онлайн-кинотеатра ivi, до этого был директором по маркетингу телеканала "СТС" (2019 год), а также руководителем отдела интернета и внеэфирного промо телеканала "ТНТ" (апрель 2013 года - 2015 год). Стал основателем продакшен-студии "Goose Goose Films", производящей контент для телеканалов "СТС" и "Россия".

О перезапуске платформы Rutube стало известно в апреле. Она принадлежит холдингу "Газпром-медиа", который закрыл сделку по консолидации 100% видеохостинга в конце 2020 года.