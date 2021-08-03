Медведь напал на лесников в Иркутской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Медведь напал на двух лесников в Усть-Удинском районе Иркутской области, один из мужчин получил травмы, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в понедельник в 20 километрах от поселка Подволочного, уточняется в сообщении. Медведь травмировал ногу одного из мужчин. Пострадавшего доставили к фельдшеру.

"В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненного и прибытию к месту происшествия, находящемуся в труднодоступном участке тайги в более чем в 200 км от районного центра, следственно-оперативной группы", - сообщает МВД.