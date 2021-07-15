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Эстония вышлет российского дипломата

Эстония вышлет российского дипломата
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МИД Эстонии в четверг вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.

Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России - такова принятая в дипломатии международная практика и так диктует принцип взаимности, сообщил МИД Эстонии 15 июля.

"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию", - заявили в эстонском МИД.

Ранее консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

6 июля ФСБ объявила о задержании Лятте в Петербурге при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина.

Хроника 15 апреля – 15 июля 2021 годаДипломатическое противостояние
Эстония МИД РФ Март Лятте

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