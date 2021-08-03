Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

МИД Эстонии обдумывает ответ на высылку Россией своего дипломата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - МИД Эстонии еще не решил, как ответить на высылку дипломата из России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Министерство еще обдумывает, ответит ли Эстония аналогичным шагом", - сообщили в пресс-службе.

"Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств", - отметили в пресс-службе.

Ранее во вторник посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели.

"Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - объявили в МИД РФ.

Как отмечают на Смоленской площади, 7 июля был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте "в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". "Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам", - говорилось в комментарии МИД.

"Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил "persona non grata" сотрудника посольства России в Эстонии", - сообщает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается: "предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию". "В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону".

Хроника 15 апреля – 03 августа 2021 годаДипломатическое противостояние
Эстония

Новости по теме

Новости

В Греции из-за жары потребление электричества приблизилось к рекорду

Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

МВФ безвозмездно предоставит Украине более $2,7 млрд

Глава "Белорусского дома на Украине" найден мертвым в киевском парке

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Дипломатическое противостояние

Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');