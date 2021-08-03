МИД Эстонии обдумывает ответ на высылку Россией своего дипломата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - МИД Эстонии еще не решил, как ответить на высылку дипломата из России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Министерство еще обдумывает, ответит ли Эстония аналогичным шагом", - сообщили в пресс-службе.

"Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств", - отметили в пресс-службе.

Ранее во вторник посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели.

"Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - объявили в МИД РФ.

Как отмечают на Смоленской площади, 7 июля был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте "в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". "Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам", - говорилось в комментарии МИД.

"Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил "persona non grata" сотрудника посольства России в Эстонии", - сообщает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается: "предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию". "В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону".