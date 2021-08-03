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Спрос на сахар в Свердловской области вырос в 2,5 раза за десять дней

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области за последние десять дней спрос на сахар вырос в 2,5 раза сообщил в инстаграме губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Вторую неделю получаю от вас сообщения о том, что на полках магазинов нет сахара. Не переживайте! Сахар не закончился. Сейчас самый сезон для варенья, из-за жары он начался немного раньше, чем обычно. А для варенья нужен сахар", - объяснил он.

По его словам проверка распределительных центров показала, что запаса сахара в них хватит, чтобы заполнить все магазины области. Он ожидает, что в ближайшие дни поставщики будут развозить по магазинам больше сахара, чтобы покрыть спрос.

"Я поручил правительству следить за ситуацией", - добавил губернатор.

В Министерстве агропромышленного комплекса области "Интерфаксу" ранее сообщили, что во второй половине июля в отдельных сетевых магазинов были перебои с сахаром. В ведомстве это связали "с логистикой и поставкой через транспортные компании в торговые объекты сахара, а также с повышенным ажиотажным спросом населения в период сбора ягод".

В министерстве отмечали, что "в большинстве несетевых магазинов сахар есть" и он "продается по установленным ранее ценам".

Свердловская область Евгений Куйвашев

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