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"Скопинский маньяк" арестован на 10 суток за видеоролик в поддержку КПРФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суд принял решение об административном аресте на 10 суток Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк". Об этом говорится на сайте судебного участка №31 Скопинского районного суда Рязанской области.

В вину Мохову вменяется повторное несоблюдение назначенных судом административных ограничений и невыполнения обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в решении суда.

Кроме того, в постановлении суда указано, что в нарушение решения суда о запрете общаться с представителями СМИ Мохов принял участие в съемках видеоролика. При этом в апреле 2021 года он уже был признан виновным в подобном правонарушении и оштрафован на 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.

В июле в СМИ и на интернет-каналах появилось видео, на котором Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, говорит о поддержке лидера партии Геннадия Зюганова. Представители рязанского отделения КПРФ заявили, что Мохов не имеет к партии никакого отношения, и назвали ролик провокацией.

Как сообщалось, в июне 2021 года Рязанский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" об ужесточении административных ограничений поднадзорному Виктору Мохову. Суд запретил Мохову общаться с представителями СМИ, посещать культурно-массовые мероприятия, а также заведения общепита, в которых продают спиртные напитки. Также Мохов обязан являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух.

Мохов в 2000 году похитил двух девочек 14 и 17 лет и посадил их в бункер. Мужчина издевался над ними, многократно насиловал своих жертв. Старшая девочка родила от него двоих детей.

"Скопинский маньяк" был осужден на 17 лет. 3 марта текущего года он освободился из колонии и вернулся в свой дом в Скопине. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

После выхода на свободу он попал в поле зрения журналистов и дал несколько интервью. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в СМИ высказываниям Мохова и дать им правовую оценку.

Виктор Мохов КПРФ

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