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Минфин оспорил прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минфин считает текущие прогнозы Минэкономразвития по динамике ВВП в 2021 году и инфляции заниженными, а прогноз по ценам на нефть - завышенным, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра финансов Владимира Колычева в аппарат правительства.

В Минфине считают, что рост российской экономики в текущем году превысит 4%, а рост цен будет существенно выше 5%. По прогнозу Минэкономразвития, уточненномув в июле, ВВП в 2021 году вырастет на 3,8%, инфляция составит 5%. Минэкономразвития уточнит свой прогноз еще раз в конце августа.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в I полугодии составил 4,6% в годовом измерении.

"Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых", - цитируют в газете письмо Колычева.

Инфляция, по данным Росстата, за период с начала года к 26 июля составила 4,6% (в августе Минэкономразвития и ЦБ допускают сезонную дефляцию).

Учитывая сохранение ряда проинфляционных факторов, таких как повышенный уровень мировых цен на продовольствие, устойчивое восстановление спроса, которое в ряде секторов будет опережать возможности наращивания выпуска, прогноз Минэкономразвития по инфляции в 5% смотрится малореалистичным, считают в Минфине.

Минэкономразвития ожидает, что цены на нефть в 2023 и 2024 году будут на уровне $60,8 и $57,4 соответственно.

Колычев пишет, что в среднесрочной перспективе на нефтяной рынок будут оказывать давление такие факторы, как изменение потребительских привычек населения, снижение энергоемкости мировой экономики, сокращение себестоимости добычи. С учетом активизации планов по ускоренному энергопереходу в рамках климатической повестки, в ближайшее время тенденция к сокращению потребления углеводородов будет ускоряться. Дополнительно, по мнению замминистра, давить на цены будет рост предложения энергоресурсов на рынке - этому будет способствовать решение стран ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти до докризисного уровня к 2022 году.

Колычев в письме также обратил внимание на недостаточную детализированность уточенного прогноза. По его словам, сценарные условия функционирования экономики содержат исключительно верхнеуровневые показатели, на их основе сформировать прогнозы доходов федерального бюджета, в том числе по основным налогам и сборам, "крайне затруднительно".

Ожидания Минфина по динамике ВВП и инфляции ближе к текущему прогнозу Банка России. ЦБ в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%, а по инфляции до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%, по инфляции - 5,9%.

Минфин Минэкономразвития Росстат Банк России ОПЕК Владимир Колычев

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