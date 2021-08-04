Думе предложили упростить наем мигрантов для подготовки международных мероприятий

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли правительственный законопроект № 1227109-7 об упрощении процедуры найма иностранных сотрудников для строительства объектов для крупных международных мероприятий в России и или для подготовки их проведения.

Предложенные изменения позволят систематизировать правила работы иностранцев в России в период подготовки и проведения международных мероприятий, считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке к документу говорится, что раньше в России под крупнейшие международные мероприятия, в том числе Кубок конфедераций FIFA 2017 года, чемпионат мира по футболу 2018 года, чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" принимались отдельные федеральные законы, устанавливающие особенности въезда, пребывания и работы в России иностранцев. Новый закон исключит необходимость принимать отдельные законы под каждое мероприятие.

Законопроект предусматривает право организаторов международных мероприятий, в которых участвует Россия, привлекать и использовать иностранных граждан к работе по подготовке и проведению этих мероприятий и для строительства для них объектов.

При этом организаторам не придется получать разрешение на наем иностранцев. Таким иностранцем не нужно будет получать разрешение на работу или патент, а приглашения им будут выдаваться вне квот.

Определять списки международных мероприятий и сроки их подготовки будет правительство.

Авторы поправок также предложили разрешить правительству устанавливать упрощенный порядок привлечения и использования иностранных граждан для работы в России работодателями или заказчиками работ, связанными договорами с организаторами международных мероприятий, например, отельерами или транспортными компаниями.