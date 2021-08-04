Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Суд оставил под стражей экс-директора "Открытой России" Пивоварова

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд в среду оставил без удовлетворения жалобу защиты на продление до 29 октября срока содержания под стражей бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе крайсуда.

"Краснодарским краевым судом рассмотрена жалоба защиты Пивоварова на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 29 октября 2021 года включительно. Суд апелляционной инстанции оставил решение Октябрьского районного суда от 21 июля без изменения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что слушания проводились в закрытом режиме в связи с действующими в регионе мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сам Пивоваров участвовал в заседании по видеосвязи.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Пивоварова возбуждено в Краснодаре, ему предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань.

В суде первой инстанции адвокаты подозреваемого ходатайствовали о смягчении меры пресечения и замене ее на домашний арест.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Тем самым, следствие полагает, что фигурант принял участие в деятельности "нежелательной организации".

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.

Открытая Россия Андрей Пивоваров Краснодарский край

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');