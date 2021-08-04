Суд оставил под стражей экс-директора "Открытой России" Пивоварова

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд в среду оставил без удовлетворения жалобу защиты на продление до 29 октября срока содержания под стражей бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе крайсуда.

"Краснодарским краевым судом рассмотрена жалоба защиты Пивоварова на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 29 октября 2021 года включительно. Суд апелляционной инстанции оставил решение Октябрьского районного суда от 21 июля без изменения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что слушания проводились в закрытом режиме в связи с действующими в регионе мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сам Пивоваров участвовал в заседании по видеосвязи.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Пивоварова возбуждено в Краснодаре, ему предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань.

В суде первой инстанции адвокаты подозреваемого ходатайствовали о смягчении меры пресечения и замене ее на домашний арест.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Тем самым, следствие полагает, что фигурант принял участие в деятельности "нежелательной организации".

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.