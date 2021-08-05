Лесные пожары на площади более 4 тыс. га локализовали в Приморье

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четыре лесных пожара на площади более чем 4 тыс. гектаров локализовали в Приморском крае - возгорания зарегистрировали в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Два лесных пожара на площади 3 045 га локализованы в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1 103 га - в Сихотэ-Алинском заповеднике", - говорится в сообщении.

На пожарах работали более 170 человек и 26 единиц техники.

Как сообщалось, в Приморье действует особый противопожарный режим. Кроме того, ранее два пожара на территории заповедника "Сихотэ-Алинский" возникли из-за сухих гроз.