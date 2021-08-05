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Участника январской акции в Петербурге осудили за нападение на полицейских

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил в колонию местного жителя Николая Девятого, обвиняемого в нападении на двоих сотрудников ДПС во время январской несогласованной акции, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Девятый признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. С Девятого также взыскали по 150 тыс. рублей в счет возмещения морального ущерба в пользу каждого потерпевшего, сказано в сообщении.

Подсудимый вину признал, уточняют в пресс-службе.

Как установил суд, Девятый, участвуя в несогласованной акции оппозиции 23 января, на Сенатской площади Петербурга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок ударил его кулаком в лицо, от чего полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, обвиняемый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся.

Петербург ГИБДД

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