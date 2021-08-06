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Полиция заподозрила депутатов в причастности ко взрыву у здания муниципалитета

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Полиция подозревает, что взрыв у здания муниципального образования Смольнинское в Петербурге могли устроить муниципальные депутаты, чтобы привлечь внимание к своему собранию. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, к инциденту причастны лица, участвовавшие в собрании депутатов. По данным полиции, они таким образом решили привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс", - говорится в сообщении.

Личности подозреваемых еще не установлены.

Вечером 4 августа у дома 60 на Суворовском проспекте во время собрания депутатов муниципального образования Смольнинское "раздался хлопок и пошел дым красного цвета". Собрание проходило на крыльце здания, на улице. Взрыв случился под крыльцом. Никто не пострадал.

По факту возбудили уголовное дело о хулиганстве.

К версии о возможной причастности к происшествию муниципальных депутатов полиция пришла, отсмотрев записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросив нескольких человек.

По данным источника "Интерфакса", с места происшествия изъяли пластиковый корпус с проводами и антеннами, а также фрагмент пиротехнического дымного факела. Другой источник агентства уточнял, что полиции удалось установить предполагаемых заказчика и исполнителя взрыва.

В январе депутатов петербургского муниципалитета Смольнинское, большинство в котором составляет оппозиция, доставляли в полицию за попытку провести заседание. В настоящее время в Смольнинском районном суде находится иск прокуратуры Центрального района об установлении факта непроведения муниципальным советом правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд с 5 января по 5 апреля 2021 года, что может привести к роспуску совета.

Петербург МВД Смольнинское

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