Завершено следствие по делу бизнесмена Быкова об уклонении от уплаты налогов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершило предварительное следствие по очередному уголовному делу в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в пятницу.

Речь идет о деле по обвинению Быкова по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц в особо крупном размере).

Материалы будут переданы Быкову и его защитнику для ознакомления. Затем их направят прокурору Красноярского края для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и обвиняемым, как физическим лицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно документам, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске, аффилированным бизнесмену.

С января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед обвиняемым на общую сумму более 467 млн рублей. При этом с полученных доходов бизнесмен, как физическое лицо, не уплатил налог на доходы в сумме более 60 млн рублей.

Свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает.

Как сообщалось, весной Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению Быкова в организации убийства в 1994 году.

Также в его отношении расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества, завершено расследование дела по подстрекательству к совершению убийства по найму и подстрекательству к покушению на совершение убийства двух лиц по найму. Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года.