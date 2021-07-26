Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае следователи завершают расследование очередного дела в отношении политика и предпринимателя Анатолия Быкова и предъявили ему обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК). Об этом сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков как физлицо заключил с двумя иностранными компаниями безвозмездные соглашения и договор об уступке. По условиям соглашений, эти компании уступили предпринимателю права требования долга к трем организациям в Красноярске, аффилированным Быкову. С января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. С этих денег он не уплатил налог на доходы физлиц на сумму более 60 млн рублей

Быков вину отрицает.

Следователи скоро уведомят его, его защиту и представителя потерпевшего об окончании предварительного расследования и передадут им материалы деля для ознакомления.

На прошлой неделе Быкову было предъявлено обвинение в окончательной редакции - в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство двух лиц по найму, совершенных в 2004 году.

Также его должны судить по обвинению в заказном убийстве двух человек в 1994 году. По этому делу его задержали в мае 2020 года и с тех пор содержат под арестом.

О том, что Быкову вменяют налоговые преступления, стало известно в октябре 2020 года. По налоговому делу в октябре была арестована его недвижимость.