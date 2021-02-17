Спикер парламента Петербурга упрекнул оппозицию за встречу с главой МИД Финляндии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров упрекнул представителей парламентской оппозиции за встречи с финскими дипломатам и призвал их "не шакалить" в иностранных генконсульствах.

"Такая встреча была, это все знают. Представители "Единой России" и других парламентских партий не получили на эту встречу никаких приглашений. То, что отдельные дипломаты ведут на территории России не свойственную им политику, - это факт. То, что отдельные дипломаты грубо вмешивается во внутренние дела России - это тоже факт", - сказал Макаров журналистам в среду.

По его словам, встреча носила тайный характер, а на таких мероприятиях иностранные дипломаты проводят враждебную России политику. Макаров подчеркнул, что международную деятельность в Законодательном собрании ведет председатель, и к нему не обращались с просьбами о встрече.

Спикер Заксобрания предположил, что на упомянутом мероприятии обсуждалась тема протестов в России. "Мы же прекрасно понимаем, что по протестным митингам подстрекательство откровенное идет", - отметил он.

"Я уже сказал: не надо шакалить по генеральным консульствам других государств. Превыше всего Россия, защита ее национальных интересов. Родину нельзя предавать. Нельзя быть иностранцем в своей стране. Она у нас одна, матушка-Россия", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили о встрече с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, на встрече в финском генконсульстве присутствовали депутаты Законодательного собрания северной столицы Борис Вишневский и Максим Резник.