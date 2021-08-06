Суд в Петербурге продлил арест блогера Юрия Хованского

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга продлил до 8 сентября арест видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Следствие, обосновывая ходатайство о продлении ареста, указало, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен, говорится в сообщении.

Хованский просил отправить его под домашний арест.

Блогер обвиняется в преступлении по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года он исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский сообщал, что не исполнял ее публично, принес извинения и назвал исполненное произведение "ужасной ошибкой".