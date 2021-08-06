Прилепин в иске к Facebook указал нарушения со стороны компании

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин подал иск к Facebook в связи с блокировкой его аккаунта в инстаграме, сообщили в его пресс-службе. По мнению истца, компания в этой ситуации нарушила собственные правила.

Иск подан в Пресненский суд Москвы, его копию отправили в штаб-квартиру Facebook в Калифорнии.

Прилепин считает блокировку своего аккаунта незаконной.

"В соответствии с Условиями использования социальной сети Instagram Facebook Inc в части "Удаление контента и временное или постоянное отключение вашего аккаунта" установлен ограниченный перечень случаев, когда Facebook Inc может отказаться от договора с истцом. Ответчики не представили доказательств наступления любого из указанных случаев, а также соблюдение требований по уведомлению истца о расторжении договора", - процитировали в пресс-службе содержание иска.

О том, что Прилепин решил судиться в компанией, стало известно раньше в пятницу.

Аккаунт политика в Instagram был заблокирован 22 июля.

Роскомнадзор на следующий день направил письмо руководству Facebookс требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к аккаунту. В письме ведомство указало, что действия администраторов соцсети носят политический характер и являются актом цензуры и что в России их могут расценить как вмешательство в думские выборы.

6 августа Роскомнадзор снова сообщил об этом требовании к компании.