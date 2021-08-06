Задержаны двое сотрудников ИВС в Истре, из которого сбежали арестанты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следствие по делу о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье задержало двоих сотрудников учреждения по подозрению в превышении полномочий, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - сказала Врадий в пятницу журналистам.

Она отметила, что следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, "проводятся осмотры и допросы, изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС".

В ночь на пятницу из ИВС МВД по Истре совершили побег из-под стражи пять арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) сотрудниками учреждения и инициировал передачу из органов МВД уголовного дела по факту побега (ст. 313 УК РФ).

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах отхода беглецов.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что как минимум одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся.

"Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам", - сказал собеседник агентства.