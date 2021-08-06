Массовый побег совершен из изолятора в Подмосковье
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пять человек совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В ночь на пятницу изолятор самовольно покинули: Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия.
При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.