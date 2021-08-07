На выборах губернатора Хабаровского края зарегистрировали второго кандидата

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала телеведущую Марину Ким кандидатом в губернаторы региона, сообщили "Интерфаксу" в избиркоме в субботу.

"Сегодня зарегистрирована", - сказал представитель комиссии.

Ким выдвинулась от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Она стала вторым зарегистрированным кандидатом в губернаторы. Ранее избирком зарегистрировал временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, представляющего ЛДПР.

На проверке в комиссии находятся документы еще от четырех претендентов. Это Владимир Парфенов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Мамедов Бабек Юсиф оглы (партия "Родина"), Владимир Чернышов ("Новые люди") и Игорь Логвинов ("Зеленая альтернатива"). По данным избиркома, Логвинов не предоставил сведения о своих кандидатурах в сенаторы.

Решение о регистрации претендентов в качестве кандидатов или отказе будет принимается в течение 10 дней с момента подачи документов.

Для регистрации кандидатам необходимо пройти "муниципальный фильтр". Претендентам нужно собрать не менее 175 достоверных подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах.

Как сообщалось, один из участников губернаторской кампании Микаел Багдасарян (партия "Зеленые") снял свою кандидатуру по собственной инициативе. Претендент от КПРФ Петр Перевезенцев не представил документы на регистрацию в установленный срок. Как пояснил Перевезенцев, было "собрано достаточное количественное число подписей на выдвижение кандидата от КПРФ" и единственное, что не удалось сделать для того, чтобы представить документы на регистрацию - это "соблюсти территориальный географический принцип".

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября.