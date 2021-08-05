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Двое претендентов на пост губернатора Хабаровского края снялись с выборов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Избирком Хабаровского края завершил сбор документов на регистрацию кандидатов в губернаторы региона на предстоящих досрочных выборах, двое из восьми претендентов выбыли из гонки, сообщил секретарь краевого избиркома Оярс Машков.

"Багдасарян Микаел ("Зеленые") снял свою кандидатуру по собственной инициативе. Перевезенцев Петр (КПРФ) не представил документы на регистрацию", - написал Машков в своем телеграм-канале.

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В свою очередь, на своей официальной странице в соцсети Перевезенцев сообщил, что было "собрано достаточное количественное число подписей на выдвижение кандидата от КПРФ" и единственное, что не удалось сделать для того, чтобы представить документы на регистрацию - это "соблюсти территориальный географический принцип".

Машков сообщил, что остальные претенденты листы поддержки предоставили. Это Марина Ким ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владимир Парфенов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Мамедов Бабек Юсиф оглы (партия "Родина"), Владимир Чернышов ("Новые люди") и Игорь Логвинов ("Зеленая альтернатива"). Секретарь избиркома отдельно уточнил, что Логвинов не предоставил сведения о своих кандидатурах в сенаторы.

Для регистрации в избиркоме претенденту необходимо было пройти "муниципальный фильтр" и собрать не менее 175 подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах. Решение о регистрации претендента в качестве кандидата или отказе ему будет принято в течение 10 дней с момента подачи документов.

На сегодняшний день проверку прошел один кандидат - представитель партии ЛДПР Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Он официально зарегистрирован.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября.

Хабаровский край Оярс Машков

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