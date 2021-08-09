Астраханские спасатели предупредили о приближении пыльной бури

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Астраханские спасатели предупреждают о прогнозируемом усилении ветра до 18 м/с и приближении пыльной бури к областному центру.

"Ожидается ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, вероятно распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе. Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, повреждением легких строений, кровли зданий, рекламных конструкций, валом деревьев", - говорится в сообщении.

Также прогнозируется увеличение количества ДТП на трассах федерального и областного значения, а также затруднением в движении воздушных судов, морского транспорта.

19 мая Астрахань уже оказывалась внутри бури. Это привело к массовым обрывам ЛЭП, без энергоснабжения оставались 28 тыс. человек. В результате природного явления пострадали несколько человек. В селе Оранжереи под Астраханью на девочку рухнуло дерево. Ребенок получил травму головы и позвоночника. В результате пыльной бури также пострадал молодой человек 2002 года рождения. Он получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины, когда обрушился балкон, на котором он стоял.

Упавшие деревья и строительные конструкции тогда повредили пять автомобилей.