НЛМК отвел на ремонт кислородного оборудования сутки или двое

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На ремонт кислородного производства на липецкой площадке Новолипецкого металлургического комбината, по предварительной оценке, уйдут сутки или двое, основное оборудование кислородно-распределительного пункта взрыв и пожар не затронули, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Ремонтировать будут вспомогательное оборудование.

"В настоящее время приостановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжают работать. Обновленная информация будет представлена в понедельник в течение дня", - сказал представитель НЛМК.

Утром в понедельник на территори комбината сдетонировал кислородно-распределительный пункт, в результате чего у этого здания обрушилась стена и загорелась кровля, сообщил ранее источник "Интерфакса". В МЧС и НЛМК это подтвердили и добавили, что никто не пострадал.

На предприятии была приостновлена работа конвертерного цеха №2.

Цех полностью заработал только в начале августа, его работу приостанавливали частично после того, как на его крышу упал кран.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизацию сталеплавильного производства в конвертерном цехе №2, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более 26 млрд рублей.