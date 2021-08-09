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СКР проверит последний пожар на НЛМК

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали доследственную проверку в связи с пожаром в кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината, сообщили в управлении СК по Липецкой области.

Следователи осматривают место происшествия, изымают технические документы и выясняют, кто на предприятии отвечает за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Утром 9 августа на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок и возгорание, сообщили ранее в компании. Никто не пострадал, пожар потушили. По словам источника "Интерфакса", там сдетонировал кислородно-распределительный пункт, в результате чего у здания обрушилась стена и загорелась кровля.

В НЛМК сообщили, что из-за аварии остановлена работа конвертерного цеха №2, там нужно чинить вспомогательное оборудование.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК.

НЛМК Липецк СКР

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