Совет Думы попросил Мишустина взять на контроль рост цен на удобрения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В связи с подорожанием минеральных удобрений Совет Госдумы решил подготовить обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросить его взять ситуацию на контроль, сообщил в телеграм-канале спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, проблему обсуждали в понедельник на заседании совета.

"Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается, в том числе, на стоимости продуктов питания", - написал он.

16 июля на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко чиновники договорились с бизнесом о заморозке цен на удобрения для внутреннего рынка в текущем сельхозгоду. Производители удобрений, в том числе "ФосАгро", "Акрон", "ЕвроХим", тогда заявили, что готовы зафиксировать цены для отечественных аграриев на текущих уровнях, а также давать скидки до 5% до завершения осенних полевых работ - по 31 октября 2021 года.