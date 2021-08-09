СК опроверг задержание ворвавшегося в детсад в Ленобласти

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата во Всеволожском районе Ленинградской области после инцидента в частном детском саду, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительным данным, днем неизвестный мужчина вошел на территорию детского сада в Кудрово. По словам заведующей детского сада, дети заметили в его руках нож, но она оружия не заметила.

В сообщении СК отмечается, что воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина убежал до их прибытия.

В региональном главке МВД ранее сообщили, что на розыск и задержание мужчины ориентированы все наружные наряды полиции.

Согласно данным администрации Заневского городского поселения (в него входит Кудрово), инцидент произошел в частном детском саду "Маленькая страна". По данным в соцсетях муниципалитета, на территорию проник мужчина "в неадекватном состоянии и с ножом в руках", перелез через забор и забрался на беседку, но покинул территорию после появления охранника. По сообщениям очевидцев, его преследовали двое неизвестных, которые требовали вернуть мобильные телефоны. Вскоре он выбросил телефоны в песочницу и скрылся. Преследователи забрали гаджеты и продолжили погоню.

По данным властей, во время происшествия дети и большая часть персонала находились внутри сада. Пострадавших нет.

По данным источника "Интерфакса", мужчина может быть нетрезвым или психически нездоровым.