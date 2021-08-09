Дело о хулиганстве возбудили после инцидента в детсаде под Петербургом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который в понедельник незаконно проник на территорию детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Производство ведется по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), уточняют в полиции.

Днем в понедельник неизвестный мужчина через забор незаконно проник на территорию частного детского сада "Маленькая страна" в Кудрово и забрался на беседку. Увидев охранника, он покинул детсад. По словам заведующей, дети заметили в его руках нож, но она оружия не видела. Во время происшествия воспитанники и большая часть персонала находились внутри сада. Пострадавших нет.

Подозреваемый был задержан неподалеку от учреждения. Ранее он был судим.

Проверкой инцидента занимается СКР.