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Полиция задержала ворвавшегося в детсад под Петербургом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно проник на территорию частного детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

32-летний ранее судимый житель Петербурга был задержан в городе Кудрово. Мужчина доставлен в отдел полиции. Проводится проверка.

В региональном главке МВД ранее сообщали, что на розыск и задержание мужчины ориентированы все наружные наряды полиции.

Как сообщалось, днем 9 августа неизвестный мужчина через забор проник на территорию частного детского сада "Маленькая страна" в Кудрово и забрался на беседку. Увидев охранника, он покинул детсад. По словам заведующей, дети заметили в его руках нож, но она оружия не видела. По сообщениям очевидцев, мужчину преследовали двое неизвестных, которые требовали вернуть мобильные телефоны.

Как уточняется, во время происшествия дети и большая часть персонала находились внутри сада. Пострадавших нет. В связи с инцидентом организована доследственная проверка СКР.

По данным источника "Интерфакса", мужчина может быть нетрезвым или психически нездоровым.

Ленинградская область

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