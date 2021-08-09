Москва закрыла въезд в РФ ряду представителей Великобритании

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Москва в ответ на введение Лондоном персональных санкций в отношении российских граждан закрывает въезд в Россию ряду британских представителей, сообщает МИД РФ.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в размещенном на сайте ведомства комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

В МИД напомнили, что "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской республике, а также в рамках одобренного британским парламентом "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что "после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России". "Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", - отмечается в комментарии.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - говорится в нем.