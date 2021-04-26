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Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против 14 россиян в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщил в понедельник британский МИД.

Лондон отметил, что в России "в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн, с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы".

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В санкционный список вошли Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев. Они фигурируют и в "списке Магнитского" Евросоюза.

Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня, также подпавшие под санкции Великобритании, ранее были внесены в санкционный список Минфина США.

Теперь активы этих 14 россиян будут заморожены и на территории Великобритании. Въезд в страну им тоже будет запрещен.

О существовании коррупционной схемы, в которой, по утверждению Лондона, участвовали эти люди, узнал финансист Сергей Магнитский. В 2008 году он был обвинен в уклонении от уплаты налогов, а в 2009 году умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина".

Великобритания Россия

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