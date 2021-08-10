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Ущерб воздуху от пожара на заводе "Газпрома" в Уренгое оценят к концу сентября

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор к концу сентября рассчитает размер ущерба воздушной среде от пожара на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, сообщила журналистам руководитель ведомства Светлана Радионова.

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По ее словам, предварительные результаты проверочных мероприятий будут готовы в середине сентября, а к концу месяца будет определен ущерб воздушной среде.

В четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".

Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Объект введен в строй в 1985 году. Его мощность составляет 12,2 млн т выветренного конденсата в год.

Росприроднадзор Газпром Уренгой

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