Гинцбург пообещал зарегистрировать в сентябре детскую вакцину от COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой (клинических испытаний - ИФ), и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", - сказал Гинцбург в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Однако, по его словам, "есть опасения", что разработчиков препарата "заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек".

"Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", - подчеркнул академик.

Он также уточнил, что "есть два варианта подростковой вакцины: вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5".

"По первой (вакцине - ИФ) показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов", - пояснил Гинцбург в беседе с изданием.