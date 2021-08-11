Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:10Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Гинцбург пообещал зарегистрировать в сентябре детскую вакцину от COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой (клинических испытаний - ИФ), и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", - сказал Гинцбург в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Однако, по его словам, "есть опасения", что разработчиков препарата "заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек".

"Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", - подчеркнул академик.

Он также уточнил, что "есть два варианта подростковой вакцины: вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5".

"По первой (вакцине - ИФ) показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов", - пояснил Гинцбург в беседе с изданием.

Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

В Осетии восстановили магистральную линию подачи кислорода в больницу

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

В 2022 году штамп о прописке уберут из паспортов несовершеннолетних

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');