Создатель оксфордской вакцины назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку он продолжит заражать даже уже привившихся людей, считает профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca.

Даже если привить всех детей, это не остановит передачу вируса, сказал он депутатам британского парламента. Его цитирует ВВС. Вместо этого он предложил сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться, - цитирует его Guardian. - Вариант "Дельта" будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу".

Уже используемые вакцины, по его словам, эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

Поллард также поставил под сомнение планы главы Минздрава Саджида Джавида вакцинировать уязвимые группы населения в сентябре третьей, "бустерной", дозой. По словам профессора, решение о ревакцинации должны принимать ученые. Он считает, что пока третьи дозы вакцин лучше направить туда, где они нужнее, например, за границу, где людям не хватает препаратов.

Поллард сказал депутатам, что иммунные системы привившихся людей в течение десятилетий будут помнить, что получили две дозы вакцины, и защитят их от коронавируса.

Недавно гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал богатые страны отложить ревакцинацию своих граждан и уступить вакцины бедным странам, которые еще не успели привить свое население.