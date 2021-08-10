Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:18Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

В Германии с 11 октября отменят бесплатные тесты для непривившихся

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Германии решили с 11 октября отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто мог сделать прививку, но по каким-то соображениям не стал этого делать. Такое решение было принято на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с руководителями земель.

"Бесплатные тесты для граждан внесли важный вклад с тем, чтобы прервать третью волну пандемии коронавируса SARS-CoV2 в Германии и дали гражданам дополнительную уверенность в повседневной жизни. Поскольку все граждане могли уже получить прививку, государство заканчивает брать на себя расходы на тесты с 11 октября 2021 года", - говорится в решении чиновников.

Цель это решения - стимулировать людей прививаться.

Государство продолжит оплачивать тесты для беременных женщин, детей и не привитых подростков возрастом до 18 лет. Вакцинацию подростков в стране уже начали. Ранее 10 августа глава федерального Минздрава Йенс Шпан сказал, что первую дозу вакцины от коронавируса получили уже больше миллиона граждан в возрасте от 12 до 17 лет, или примерно 22,5% всех жителей ФРГ этого возраста.

Как сообщает Deutsche Welle, федеральные власти и земельные правительства также договорились, что непривитые не должны будут предъявлять отрицательный тест на ковид лишь если кумулятивный семидневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения в конкретном районе не будет превышать 35. Если он буедт выше, все не привившиеся должны будут предъявлять негативный результат теста для доступа в места отдыха, в общепит, на массовые мероприятия и спортивные, медицинские и социальные учреждения.

Хроника коронавируса. Август.

12
В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca
Германия Минздрав Коронавирус Ангела Меркель Йенс Шпан

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

Латвия ввела до 10 ноября режим ЧС на границе с Белоруссией

Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 203,3 млн

Нефть немного подорожала после падения до трехнедельных минимумов

Что случилось этой ночью: вторник, 10 августа

ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');