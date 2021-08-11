В Иркутской области задержали отца и сына, грабивших фуры на ходу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области задержали ранее судимых отца с сыном по подозрению в хищениях из грузовиков во время движения, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км/ч. При этом дальнобойщик не заметил пропажу. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам", - говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года в полицию обратился водитель и рассказал, что из его грузовика на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском пропала различная бытовая и компьютерная техника (от телевизоров до чайников и флеш-карт) на сумму свыше 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские получили информацию, что к пропаже могут быть причастны жители Тайшета - отец и сын 54 и 33 лет, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления.

"Ранее подозреваемые были судимы за аналогичные хищения - несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе 2013 года на федеральной автодороге в Тайшетском районе Иркутской области из автомобиля МАЗ, следовавшего из Ижевска на Дальний Восток, были похищены несколько ящиков с оружием. Груз предназначался для специализированных магазинов разных городов РФ. Спустя несколько дней оперативники нашли оружие в тайнике на территории заброшенного строения в Тайшетском районе.

По подозрению в хищении оружия были задержаны трое местных жителей. По версии полиции, преступники несколько лет совершали ночные налеты на транзитные автопоезда, проезжающие через Тайшетский район по федеральной трассе. Имея в своем распоряжении специально оборудованные микроавтобусы, они на ходу вскрывали фуры и похищали из них различные товары.

Сейчас в ходе обыска во дворе частного дома подозреваемых обнаружена часть пропавшей электроники. Кроме того, у их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля. У машин - седана и фургона - лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находилось приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, носовая часть фургона была обшита мягким материалом. Несколько лет назад суд установил, что, внеся похожие изменения в конструкцию машин и используя устройства для сцепки, они на трассе прижимались к грузовикам. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и отрицают свою причастность к произошедшему. Следователи не исключают, что они могли совершить другие аналогичные хищения и проверяют эту информацию.