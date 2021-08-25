В Чебаркуле с товарного поезда сняли "зайца", ехавшего на сцепке
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Чебаркуле полицейские сняли с грузового поезда мужчину, который ехал домой в Магнитогорск из отпуска на сцепке между вагонами, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
О зайце полицейские 24 августа узнали от очевидца.
Задержанному оказалось 28 лет. У него с собой были сумка с вещами и палатка. Он рассказал, что ехал на сцепке из Сочи с 8 августа.
На него составили административный протокол о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте (ч.1 ст.11.17 КоАП).