В России не регистрировали случаев заражения вариантом "йота" COVID-19

Специалисты считают, что доминирование "дельты" не позволяет "йоте" широко распространиться

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России отсутствуют случаи распространения выявленного в США варианта коронавируса "йота", сообщил научный центр "Вектор" Роспотребнадзора журналистам в среду.

В центре "Вектор" также сообщили, что, согласно данным GISAID (Глобальная база данных - ИФ), на США приходится 27 243 последовательности из 28 218 зарегистрированных в базе, но даже там в настоящее время доля варианта "йота" составляет менее 1%.

"Собранные научные данные о варианте "йота" являются ограниченными. Подобно другим "вариантам, представляющим интерес", йота характеризуется наличием мутаций, которые оказывают влияние на некоторые характеристики вируса и по этой причине требуют наблюдения", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что, "среди прочего, у варианта йота отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам".

Вместе с тем, имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта йота в сравнении с другими вариантами, отметили в "Векторе".

Там также сообщают, что предпосылки к широкому распространению "йоты" в мире отсутствуют из-за доминирования штамма "дельта".

"Наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста", - сказали в "Векторе".

В Роспотребназдоре обратили внимание на то, что в опубликованном 7 августа препринте (нерецензированная публикация - ИФ) сообщается о более высокой летальности варианта "йота" для пожилых людей относительно оценочного показателя для предшествующих вариантов, которая увеличивается в 1,8 раза, а не достигает 82%, как ошибочно было преподнесено некоторыми источниками.