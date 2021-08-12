В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 932 случая, умерли за сутки 808 пациентов - это новый максимум смертности за время пандемии в РФ, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

До этого максимальное число умерших было зафиксировано 16 июля - 799, такое же число скончавшихся было накануне в среду. Наибольшее число умерших в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 48, в Краснодарском крае - 32. Выздоровели за сутки 20 195 человек.

В Москве заболели еще 2 294 человека, выздоровели за сутки 3 329 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 801 новый случай, в Московской области - 1 143.

Еще 549 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 523 - в Свердловской области, 485 - в Ростовской области, 477 - в Пермском крае, 467 - в Воронежской области, 458 - в Красноярском крае, 454 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 393 - в Крыму, 387 - в Омской области, 368 - в Челябинской области, 357 - в Оренбургской области, 342 - в Ставропольском крае, 334 - в Волгоградской области, 317 - в Хабаровском крае, 285 - в Астраханской области, 281 - в Башкирии, по 276 - в Коми, Тюменской области.

Кроме того, 275 случаев выявили в Ульяновской области, Алтайском крае, 257 - в Приморском крае, по 254 - в Саратовской области, Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 6 млн 534 тыс. 791 случай коронавирусной инфекции, 168 049 умерших и 5 млн 828 тыс. 972 выписанных.