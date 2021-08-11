Партнеров создателя финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Партнеры создателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, арестованного в Казани по обвинению в мошенничестве со средствами вкладчиков, стали фигурантами того же уголовного дела. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Руслан Давлетьяров журналистам в среду.

По словам Давлетьярова, в настоящее время все трое подозреваемых находятся за границей, ведется работа по розыску их самих и имущества.

Этими подозреваемыми стали Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы, уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

Эдвард Сабиров упоминался в контексте проекта застройки татарстанского наукограда Иннополис. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в январе 2020 года Сабиров вместе с Азатом Тухватуллиным учредил ООО "З-Сити" (Z-City), на сайте которого сообщалось, что фирма реализует инвестиционные проекты в области недвижимости в Иннополисе. В декабре 2020 года третьим совладельцем "З-Сити" стало ООО "Развитие Иннополиса" экс-министра связи РФ Николая Никифорова, а сам Никифоров – директором "З-Сити". "Моя компания ООО "Развитие Иннополиса" вошла в состав учредителей ООО "З-Сити", мы начинаем вкладывать в проект застройки города Иннополиса первые деньги, они сейчас идут на изыскания по земельным участкам, проектирование, архитектурные вопросы", - говорил тогда Никифоров "Интерфаксу".

Со ссылкой на Никифорова в том же месяце сообщалось, что он вошел в группу частных инвесторов, которая совместно с архитекторами подготовила проект комплексной застройки Иннополиса, предполагающий частные инвестиции в размере 70 млрд руб. и бюджетные – в 6,2 млрд руб. Кто входит в пул инвесторов, Никифоров тогда не раскрыл, отметив лишь, что в нем нет "заметных игроков в области девелопмента", а есть люди, которые "верят в проекты, подобные Иннополису, в нашей стране".

На деле "З-Сити" не стала участником застройки Иннополиса, а Сабиров (у него 33,4% в капитале компании - ИФ) не перечислял в проект никаких средств и не принимал участия в управлении им, сообщил Никифоров "Интерфаксу" в среду. По его словам, в настоящее время застройку Иннополиса ведут две компании: "ООО "Иннополис 2023" и ООО "Иннополис 2024", и он является их единственным учредителем.

Экс-министр отметил, что в текущей конфигурации проект предполагается финансировать из частных средств и средств банков, возможность привлечения бюджетных средств не рассматривается.

"Тем более, реализация проектов в Иннополисе никак не может быть связана с какими-либо криптовалютными интернет-проектами. Ведь это даже логически и бухгалтерски невозможно, несмотря на жажду желтой прессы выдумать здесь какую-либо связь", - подчеркнул Никифоров.

По его словам, Сабиров фактически не принимал участия в деятельности "З-Сити". "Из-за его отсутствия было невозможно оформить ни решения собрания учредителей, ни другие действия. В настоящее время мы обратились с иском в арбитражный суд с вопросом о его исключении из числа учредителей ООО в связи с систематическим неисполнением им своих обязанностей", - сказал Никифоров.

Такой иск действительно подан, свидетельствует картотека арбитражных дел. Истцом выступил Тухватуллин. Ближайшее заседание назначено на 23 августа.

Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. В декабре 2020 года МВД Татарстана по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело об организации сотрудниками Finiko финансовой пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК РФ). По данным надзорного ведомства, Finiko не имела лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в налоговых органах, при этом с августа 2019 года по декабрь 2020 года сотрудники компании привлекли не менее 80 млн рублей под видом инвестирования в высокодоходные инструменты, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

30 июля текущего года Вахитовский районный суд Казани арестовал Доронина по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сам Доронин на заседании вину не признал, заявив при этом суду, что готов к "аргументированному диалогу".