МВД объявило в розыск троих организаторов финансовой пирамиды Finiko

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - МВД объявило в розыск троих соучастников-организаторов финансовой пирамиды от имени компании Finiko, обвиняемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено им заочно", - сказала Волк журналистам.

По её словам, от имени компании Finiko начиная с 2018 года фигуранты осуществляли деятельность по привлечению финансов граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Организация была зарегистрирована за пределами России.

Волк сообщила, что для привлечения наибольшего количества клиентов организаторы распространяли информацию о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

"На сегодняшний день поступило порядка шестисот пятидесяти заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан", - сказала представитель министерства.

Она напомнила, что один из организаторов криминальной схемы был задержан несколько дней назад и заключен под стражу. В связи с тем, что местонахождение троих соучастников неизвестно, вынесены постановления об их розыске.

Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. В декабре 2020 года МВД Татарстана по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело об организации сотрудниками Finiko финансовой пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК РФ). По данным надзорного ведомства, Finiko не имела лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в налоговых органах, при этом с августа 2019 года по декабрь 2020 года сотрудники компании привлекли не менее 80 млн рублей под видом инвестирования в высокодоходные инструменты, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

30 июля текущего года Вахитовский районный суд Казани арестовал создателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сам Доронин на заседании вину не признал, заявив при этом суду, что готов к "аргументированному диалогу".