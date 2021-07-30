Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован на два месяца

В суде он сказал, что вины не признает, но готов к аргументированному диалогу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани арестовал до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Ранее в пятницу его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие просило поместить Доронина под стражу, указав, что у него двойное гражданство, он может скрыться или оказать давление на свидетелей, а также имеет двойное гражданство. Адвокат просил поместить его под домашний арест.

Доронин вину не признал, но заявил суду, что готов к "аргументированному диалогу".

27 июля пресс-служба МВД Татарстана сообщила, что получила около ста заявлений от вкладчиков Finiko об ущербе на сумму о 100 тысяч до 10 млн рублей. По версии полиции, с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам сделать высокоэффективные вложения при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках и воспользовтаься программами, которые дают высокий ежемесячный доход. Всего неизвестные получили не меньше 70 млн рублей, не занимаясь никаким инвестированиям, считает следствие.

В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК (Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже обращал внимание полиции на эту финансовую пирамиду. Он тогда сказал, что чиновники получают множество обращений с просьбой привлечь к ответственности тех, кто вовлекает людей в пирамиду, собирают с них деньги, а затем оставляют без обещанных выплат.