Шлосберг оспорит снятие его с выборов в Госдуму

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Депутат псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг сообщил "Интерфаксу", что подаст апелляцию жалобу на решение Мосгорсуда, который снял его выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному округу № 207 в Москве.

Решение суда было принято 9 августа. Политик получил мотивировочную часть решения 10 августа.

"Юристы готовят апелляционную жалобу, подача состоится завтра", - сказал он.

Шлосберга сняли с выборов по обращению кандидата от "Зеленых" Андрея Пангаева, который выдвинулся в этом же округе Москвы, объяснили ранее "Интерфаксу" в "Яблоке". Обращение "было связано с ФБК" (Фонд борьбы с коррупцией, запрещен в России за экстремизм, также признан иноагентом), коротко добавил представитель партии.

Лев Шлосберг выдвинулся и в Госдуму, и в Псковское областное заксобрание.

3 августа псковский облизбирком исключил его из списка "Яблока" на выборах в заксобрание, сославшись на "причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность".

Претензии к Шлосбергу связаны с несогласованной акцией 23 января в поддержку Алексея Навального. После этой акции Шлосбергу вменили организацию несогласованной акции за то, что он предложил митингующим перейти в "гайд-парк", где акции разрешены по умолчанию. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.



Организации, связанные с Навальным, были признаны экстремистскими в июне 2021 года.