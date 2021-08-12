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Прокурор потребовал для пресс-секретаря Навального 2 года ограничения свободы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального - Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

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"В ходе судебных прений прокурор запросил для Киры наказание в виде двух лет ограничения свободы ", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Вероника Полякова в четверг.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и о хулиганстве.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

Кира Ярмыш Алексей Навальный

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