Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первые десять жителей Керчи на востоке Крыма доставлены в пункт временного размещения из подтопленных домов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Как уточняется на сайте Главного управления МЧС России по Крыму, четверо из десяти эвакуированных - дети. Всего развернуто 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек.

В зону подтопления в Керчи попали 40 частных домовладений.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба - 4,7 млрд рублей.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. В среду подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг - сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида". В ночь на 13 августа начало заливать Керчь, выпало две месячных нормы осадков. Затоплены центральные улицы, троллейбусы не вышли на линии. По прогнозу, дождливая погода продержится до выходных. Власти обещают не допустить повторения июньского наводнения.