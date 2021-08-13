В ДГТУ прошел демо-день "Цифрового прорыва"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Демо-день бизнес-акселератора "Цифрового прорыва" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – состоялся в пятницу, 13 августа, на площадке Медиапарка ДГТУ. Лучшие проекты представили свои решения партнерам и экспертам. Также был анонсирован запуск экспресс-акселератора для команд текущего сезона конкурса.

В мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин, заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, куратор проектной команды конкурса "Цифровой прорыв" Татьяна Голубовская, руководитель акселератора Богдан Одарченко, а также представители проектов и СМИ.

Программа бизнес-акселератора "Цифрового прорыва" была рассчитана на 4 месяца. В рамках акселератора участники создавали и развивали свои проекты вместе с наставниками и экспертами. Всего было собрано около 200 заявок. Из 20 отобранных проектов обучение завершили 14. За время акселератора команды суммарно работали более 320 часов с трекерами, более 100 часов – с экспертами, создали 120 различных документов и моделей, а также продали услуги на 2 340 000 рублей. В среднем каждая команда потратила более 500 часов на свой стартап. Также 42% из 14 проектов дошли до первой продажи.

"На этапе сбора заявок мы заметили большой спрос: 200 команд хотели принять участие в акселераторе. Для нас такая востребованность этого проекта говорит о том, что "Цифровой прорыв" работает с очень мотивированной аудиторией IT-специалистов, многие из которых видят себя предпринимателями. Наши участники хотят работать не только в крупных корпорациях и органах власти, но и создавать и продвигать инновации самостоятельно", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

К участникам акселератора обратился заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин: "Спасибо организаторам за проведенное мероприятие, все потрудились, все постарались. Я желаю всем действительно плодотворной работы, удачных презентаций, хороших инвесторов. Надеюсь, что проекты будут востребованы и на федеральном уровне, может быть, и на мировом. Всем спасибо за работу, успеха в презентациях!".

Куратор проектной команды конкурса "Цифровой прорыв" Татьяна Голубовская осветила основные результаты бизнес-акселератора.

Она рассказала: "В рамках "Цифрового прорыва" команды решают кейсы, постановщиками которых являются наши партнеры. Но иногда рождается идея, которая может существовать и развиваться отдельно от поставленной задачи. Это и есть те стартапы, которые мы мечтаем продолжать запускать. Мы хотим пролонгировать результаты работы команд, чтобы идеи, зародившиеся на хакатоне, продолжали жить. В рамках акселератора мы работаем с MVP либо с фактически зрелыми проектами. 20 проектов стартовали в начале акселератора, 14 завершают с очень хорошими показателями. Первые продажи показывают, что акселератор – это абсолютно рабочая и нужная конструкция. Когда есть обратная связь, дополнительные подсказки, проект двигается намного быстрее. 6 пилотов мы сделали, 42% участников уже получили прибыль. Топ-3 сферы проектов, которые мы хотим отметить: онлайн-образование, сервисы автоматизации процессов, роботы и искусственный интеллект. Ребята, я вас поздравляю, уверена, нас ждет интересное будущее. "Цифровой прорыв" готов вам помогать не только словом, но и делом".

Заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников анонсировал запуск нового экспресс-акселератора для участников текущего сезона конкурса "Цифровой прорыв". Всего будет отобрано 15 лучших проектов. Акселератор продлится 4 недели – за это время команды смогут проверить наличие спроса на продукт и пройти путь от идеи или прототипа до первой продажи.

"С радостью, гордостью и огромным уважением заявляю, что сегодня у нас стартует прием заявок на новый акселератор. Он будет очень интенсивный – за четыре недели мы проведем десятки встреч с трекерами. И мы уверены, что за это время каждый из участников сможет понять, подходит ли его решение для дальнейшего развития, позиционирования и внедрения. Уверен, чем больше мы получим заявок, тем сильнее у нас будут команды внутри акселератора, поэтому призываю всех участников "Цифрового прорыва-2021" активно подавать заявки", – подчеркнул Сергей Гребенников.

В рамках мероприятия 11 стартапов представили свои сервисы. Например, проект "Сердце" включал в себя два продукта: систему диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и экспертизу диагнозов врачебного персонала.

Представитель проекта Егор Богданов поделился: "После прохождения акселератора мы планируем примкнуть к какой-нибудь крупной компании, которая уже успешно работает на рынке программного обеспечения для системы здравоохранения, так как считаем, что именно такой шаг позволит нам выйти на этап коммерциализации в кратчайшие сроки и по максимуму завоевать свою долю на этом рынке. Безусловно, заслуга акселератора в том, что нам удалось совершить первую продажу. А именно – обучение Customer Development и работа трекера принесли свои результаты. Все-таки новые знания и наблюдение трекера вместе дают ощутимый эффект ускорения. Когда все задачи встают в стройную диаграмму Ганта и выполняются одна за другой, мне кажется, успех неизбежен".

RUSROBOTER – система для фиксации прогресса ремонтных работ на производстве. К продукту стартапа проявила интерес компания "Дюкон" – один из крупнейших и старейших дистрибьюторов промышленного оборудования на территории РФ. Сейчас команда готовит MVP для внедрения в их сервисной службе. Также RUSROBOTER планирует подать заявку на грант в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Есть и образовательные проекты. Например, сервис "Какая пара" представляет собой систему электронного расписания. С сентября проект планирует запуститься с десятками вузов и тысячами студентов. Также участниками акселератора предложен проект "Образ будущего" – сетевая программа акселерации для студентов разных вузов.

Сервис голосовых роботов Alto ai пришел с первыми продажами на 24 тыс. руб. и увеличил прибыль более чем в 20 раз. Среди клиентов сервиса несколько аутсорсинговых контакт-центров, один из крупнейших онлайн-кинотеатров и несколько субъектов МСБ.

"С акселератором бизнес начал как-то расти. До этого я, можно сказать, стоял на месте. А в акселераторе приходилось работать над развитием компании, что, естественно, приносит свои плоды. Стыдно же каждую неделю приходить на встречу с трекером и говорить, что ничего не сделал! Поэтому постоянно приходилось отвлекаться от операционки и заниматься именно развитием компании", – прокомментировал представитель проекта Алексей Татаринов.

Подать заявку на новый экспресс-акселератор можно до 15 сентября 2021 года: https://accel.leadersofdigital.ru/

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Генеральный партнер конкурса – госкорпорация "Росатом". Официальные партнеры – "Транспортные инновации Москвы" и Accenture. Технологический партнёр – Mail.ru Group. Среди партнёров конкурса также ПАО "Ростелеком", Baring Vostok, Международный аэропорт Шереметьево, Группа "Интерфакс". Информационными партнерами конкурса выступают Общественное телевидение России, Российская газета, оператор наружной рекламы Gallery, информационно-аналитическое агентство "Телеком-Дэйли", деловой портал Tadviser, мультимедийный холдинг РБК, информационное агентство "ФедералПресс", телеканал "МИР 24", телеканал "Наука", информационное агентство REGNUM, группа компаний ComNews, издания Rusbase, "Телеспутник", "Вести Подмосковья", портал Jobsora и другие.