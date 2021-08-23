В Минобрнауки разработают общероссийскую систему учета научных грантов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) намерено разработать общероссийскую систему учета научных грантов, чтобы понять, каковы источники финансирования и эффективность исследований, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Мы себе такую задачу ставим", - заявил Фальков, отвечая на вопрос издания, действительно ли в России вскоре появится система, благодаря которой можно будет отследить, какие научные исследования уже профинансированы грантами, какие ученые эти гранты получили и из каких источников.

"Хотим поместить на одну карту всех российских исследователей, чтобы понимать, чем они занимаются в разных городах, скажем, по смежной тематике или по одинаковой. С какой эффективностью они это делают, какой это дает результат", - отметил министр науки и высшего образования РФ.

Он подчеркнул, что цель создания такой программы - "не фискальная". Данная программа разрабатывается с целью создания более комфортных условий для исследовательской деятельности, а также для того, чтобы сделать науку привлекательной для молодежи.