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Власти Кубани отчитались о ходе восстановления энергоснабжения в подтопленных районах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Энергоснабжение на подтопленных территориях Краснодарского края восстанавливают 92 бригады энергетиков, сообщил региональный оперативный штаб.

К полудню 14 августа полностью восстановлено снабжение Ейского района.

По информации штаба, на энергообъектах высокого класса напряжения технологические нарушения отсутствуют. Социально значимые объекты получают энергию в штатном режиме либо за счет резервных источников.

С 13 на 14 августа в результате непогоды произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Кубани, без электричества остается 108 тысяч человек.

Дома и имущество почти 1000 человек пострадали в результате паводка в Славянском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни, грозы и ветер продолжатся в юго-западных и западных районах края в течение 14-15 августа, действует штормовое предупреждение. Фиксируется смещение циклона в северо-западную часть Краснодарского края.

Режим чрезвычайной ситуации действует в 14 муниципальных образованиях Краснодарского края из-за сильных осадков и подтоплений.

Краснодарский край

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