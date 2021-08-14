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Что произошло за день: суббота, 14 августа

Крушение российского пожарного самолета в Турции и новые рекорды по COVID-смертности в РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200. На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции. Все они погибли, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные будут посмертно представлены к наградам. Потерпевший крушение Бе-200 прослужил в составе ВМФ около года.

- В России установлен третий подряд антирекорд по суточной COVID-смертности. От коронавируса скончались еще 819 человек. В РФ заболели за сутки 22 144 человека, из них на Москву пришлось 2 317 случаев.

- Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей. Третьими лицами по иску выступают банк "Открытие", ЦБ РФ и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.

- Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ. Президент поручил незамедлительно приступить к оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления пострадавшего жилья.

- Президент Афганистана выступил с обращением и обещал предотвратить нестабильность. Тем временем боевики "Талибана" (террористическая организация запрещена в РФ) захватывают все новые территории, захвачена в том числе радиостанция в Кандагаре. Катар призвал талибов прекратить наступление.

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