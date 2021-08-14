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Талибы заняли административные центры еще двух провинций в Афганистане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Город Маймана, административный центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана перешел под контроль боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), сообщил в твиттере представитель талибов Кари Ахмади.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.

Между тем пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид сообщил, что захвачен город Гардез на востоке Афганистана.

Боевики овладели находящимся в городе расположением 203 корпуса афганской национальной армии "Тандар".

"Штаб корпуса перешел под контроль, моджахеды захватили много оружия, техники и оборудования", - уточнил представитель талибов.

Перед этим радикалы сообщили о захвате провинциальной тюрьмы, откуда на свободу были выпущены несколько сотен заключенных.

По сообщению местных источников, ожесточенные бои в эти часы идут в окрестностях города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх, на северо-западе страны.

Афганистан Талибан

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